Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП стран ЕС и еврозоны в 2018 году до 2,1%

ТАСС , 12 июля. Еврокомиссия (ЕК) ухудшила прогноз роста ВВП стран-членов Евросоюза и еврозоны в 2018 году до 2,1% против 2,3% в предыдущем весеннем прогнозе. Такие данные отражены в летнем экономическом прогнозе ЕК.

"Экономика еврозоны и ЕС в 2018 году вырастет на 2,1%, а в 2019 году — на 2%", — отмечается в документе. Прогноз роста ВВП еврозоны и Евросоюза на 2018 год был пересмотрен до 2,1% по сравнению с весенней оценкой экономики на уровне 2,3%.

Еврокомиссия также изменила прогноз по инфляции в еврозоне на 2018 год до 1,7%, в весеннем прогнозе этот показатель составлял 1,5%. ЕК указывает, что повышение прогноза по инфляции связано с ростом цен на энергию.