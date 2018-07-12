Ещё
Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП стран ЕС и еврозоны в 2018 году до 2,1%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП стран ЕС и еврозоны в 2018 году до 2,1% 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Вести Экономика
ТАСС, 12 июля. Еврокомиссия (ЕК) ухудшила прогноз роста ВВП стран-членов Евросоюза и еврозоны в 2018 году до 2,1% против 2,3% в предыдущем весеннем прогнозе. Такие данные отражены в летнем экономическом прогнозе ЕК.
"Экономика еврозоны и ЕС в 2018 году вырастет на 2,1%, а в 2019 году — на 2%", — отмечается в документе. Прогноз роста ВВП еврозоны и Евросоюза на 2018 год был пересмотрен до 2,1% по сравнению с весенней оценкой экономики на уровне 2,3%.
Еврокомиссия также изменила прогноз по инфляции в еврозоне на 2018 год до 1,7%, в весеннем прогнозе этот показатель составлял 1,5%. ЕК указывает, что повышение прогноза по инфляции связано с ростом цен на энергию.
ТАСС: последние новости
На Украине намерены запретить книги еще 12 российских издательств Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу по Карабаху Правительство Британии опубликует Белую книгу с деталями по Brexit 12 июля
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС108
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
Superjet-100 сел без стойки шасси
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение