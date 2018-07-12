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Трамп возобновил нападки на Германию
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Трамп возобновил нападки на Германию 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Kevin Lamarque/Reuters
Американский президент Дональд Трамп продолжил высказывать критические замечания в отношении проводимой Германией политики. Об этом она написал в своем твиттере.
По словам Трампа, в течение многих лет президенты безуспешно пытались заставить ФРГ и другие богатые страны НАТО выделать больше средств для защиты от России. При этом отчисления членов альянса покрывают лишь часть соответствующих расходов.
Американский лидер подчеркнул, что США платят десятки миллиардов долларов на субсидирование Европы и много теряют в сфере торговли. Трамп также раскритиковал Германию за то, что она тратит миллиарды долларов на строительство газопровода из России, и при этом хочет защиты от российской стороны.
"Неприемлемо! Все члены НАТО должны выполнять свои обязательства по отчислению 2% [ВВП в бюджет организации], а в конечном итоги эти расходы должны составить 4%", — заявил Трамп.
Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель отреагировала на слова американского президента Дональда Трампа, который заявил, что Германия полностью контролируется Россией.
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