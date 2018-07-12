Трамп возобновил нападки на Германию 

Американский президент Дональд Трамп продолжил высказывать критические замечания в отношении проводимой Германией политики. Об этом она написал в своем твиттере.
Presidents have been trying unsuccessfully for years to get Germany and other rich NATO Nations to pay more toward their protection from Russia. They pay only a fraction of their cost. The U. S. pays tens of Billions of Dollars too much to subsidize Europe, and loses Big on Trade!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.
По словам Трампа, в течение многих лет президенты безуспешно пытались заставить ФРГ и другие богатые страны НАТО выделать больше средств для защиты от России. При этом отчисления членов альянса покрывают лишь часть соответствующих расходов.
Американский лидер подчеркнул, что США платят десятки миллиардов долларов на субсидирование Европы и много теряют в сфере торговли. Трамп также раскритиковал Германию за то, что она тратит миллиарды долларов на строительство газопровода из России, и при этом хочет защиты от российской стороны.
"Неприемлемо! Все члены НАТО должны выполнять свои обязательства по отчислению 2% [ВВП в бюджет организации], а в конечном итоги эти расходы должны составить 4%", — заявил Трамп.
Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель отреагировала на слова американского президента Дональда Трампа, который заявил, что Германия полностью контролируется Россией.