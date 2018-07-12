Могерини призвала к переговорам по Карабаху без предварительных условий 

БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. ЕС призывает все стороны в рамках Нагорно-Карабахского урегулирования в полной мере участвовать в переговорах под эгидой сопредседателей Минской группы без предварительных условий, сообщила дипслужба ЕС после встречи Федерики Могерини с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Пашинян приглашен к участию в работе саммита НАТО как представитель страны-партнера, участвующей в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. В Брюсселе в среду также проходит встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова.
Глава дипломатии ЕС Могерини подтвердила на встрече поддержку мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.
"В этом контексте крайне важно, чтобы стороны в полной мере участвовали в переговорах без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы", — отмечается в заявлении.
ЕС также готов оказать содействие в организации следующих выборов в Армении и мониторинге за ними.
"Стороны обсудили четкую приверженность нового правительства Армении реформам и конкретные действия, уже предпринятые с этой целью. Могерини подтвердила, что Европейский союз готов оказать конкретную поддержку реформам, в том числе посредством оказания технической и финансовой помощи, и подчеркнула особую важность борьбы с коррупцией и судебной реформы", — говорится в сообщении дипслужбы ЕС.
"Верховный представитель по внешней политике также подчеркнула готовность ЕС оказать содействие в организации и мониторинге следующих выборов, которые должны быть проведены в соответствии с рекомендациями БДИПЧ/ОБСЕ", — сообщила дипслужба.