Могерини призвала к переговорам по Карабаху без предварительных условий

Пашинян приглашен к участию в работе саммита НАТО как представитель страны-партнера, участвующей в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане . В Брюсселе в среду также проходит встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова

Глава дипломатии ЕС Могерини подтвердила на встрече поддержку мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.

"В этом контексте крайне важно, чтобы стороны в полной мере участвовали в переговорах без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы", — отмечается в заявлении.

ЕС также готов оказать содействие в организации следующих выборов в Армении и мониторинге за ними.

"Стороны обсудили четкую приверженность нового правительства Армении реформам и конкретные действия, уже предпринятые с этой целью. Могерини подтвердила, что Европейский союз готов оказать конкретную поддержку реформам, в том числе посредством оказания технической и финансовой помощи, и подчеркнула особую важность борьбы с коррупцией и судебной реформы", — говорится в сообщении дипслужбы ЕС.