Пашинян провел первую встречу с главой дипломатии ЕС 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с главой дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерикой Могерини заручился поддержкой европейской стороны для проведения «коренных» реформ в стране. Об этом сообщается на сайте армянского правительства.
Встреча Пашиняна и Могерини стала первой с того момента, как 8 мая армянский политик занял пост премьера.
"Вы можете рассчитывать на нашу поддержку при реализации инициированных вами коренных реформ в области обеспечения верховенства закона, борьбы с коррупцией, защиты прав человека и по другим направлениям", — заявила на встрече Могерини.
Она заверила Пашиняна, что у сотрудничества европейских стран и Армении «прекрасное будущее».
Премьер в свою очередь назвал ЕС «надежным» партнером и выразил приверженность демократическим ценностям.
Ранее сообщалось, что в Армении закрыли уголовное дело в отношении Пашиняна.