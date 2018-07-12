Пашинян провел первую встречу с главой дипломатии ЕС

Встреча Пашиняна и Могерини стала первой с того момента, как 8 мая армянский политик занял пост премьера.

"Вы можете рассчитывать на нашу поддержку при реализации инициированных вами коренных реформ в области обеспечения верховенства закона, борьбы с коррупцией, защиты прав человека и по другим направлениям", — заявила на встрече Могерини.

Она заверила Пашиняна, что у сотрудничества европейских стран и Армении «прекрасное будущее».

Премьер в свою очередь назвал ЕС «надежным» партнером и выразил приверженность демократическим ценностям.

Ранее сообщалось, что в Армении закрыли уголовное дело в отношении Пашиняна.