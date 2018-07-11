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Шхагошев назвал солидарность НАТО c Лондоном по инциденту в Солсбери дешевой поддержкой
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Шхагошев назвал солидарность НАТО c Лондоном по инциденту в Солсбери дешевой поддержкой 

Парламентская газета 23 часа назад
Фото: Парламентская газета
Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал высказанную странами НАТО солидарность с Великобританией в ее оценке того, что за инцидентом в Солсбери стоит Россия, дешевой поддержкой.
По его мнению, такая поддержка свидетельствует о растерянности политики Североатлантического альянса, поскольку делать выводы о виновности не в его компетенции.
«Это очень дешевая такая поддержка со стороны НАТО… Это такой локальный случай. Это не НАТО должны об этом говорить, а спецслужбы, как минимум, которые этим занимаются, ОЗХО например. Такие заявления говорят о хаотичности, о растерянности (политики) НАТО», — цитирует РИА «Новости» его слова.
4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, не предъявив доказательств, обвинила Москву в отравлении потерпевших нервно-паралитическим веществом «Новичок». Российские власти категорически отвергли эти обвинения.
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