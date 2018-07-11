Азербайджан подтвердил дружбу с ЕС

Азербайджан и Евросоюз подписали новое соглашение о стратегическом партнерстве. Оно призвано расставить приоритеты в решении общих для сторон проблем.

С азербайджанской стороны документ подписал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров , а от Евросоюза — верховный комиссар по иностранным делам Федерика Могерини

Азербайджан и ЕС выстраивают тесные отношения с 1996 года, когда было подписано первое соглашение о партнерстве и сотрудничестве. С тех пор оно несколько раз обновлялось.