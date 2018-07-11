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Азербайджан подтвердил дружбу с ЕС
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Азербайджан подтвердил дружбу с ЕС 

News.ru 11 июля 2018
Азербайджан и Евросоюз подписали новое соглашение о стратегическом партнерстве. Оно призвано расставить приоритеты в решении общих для сторон проблем.
С азербайджанской стороны документ подписал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, а от Евросоюза — верховный комиссар по иностранным делам Федерика Могерини.
Участие в церемонии также приняли глава Евросоюза Дональд Туск и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Азербайджан и ЕС выстраивают тесные отношения с 1996 года, когда было подписано первое соглашение о партнерстве и сотрудничестве. С тех пор оно несколько раз обновлялось.
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