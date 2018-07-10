Ещё
НАТО и ЕС подписали новую декларацию об усилении сотрудничества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАТО и ЕС подписали новую декларацию об усилении сотрудничества 

Вечерняя Москва 16 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Документ был подписан 9 июля.
Евросоюз и НАТО подписали новое соглашение об укреплении сотрудничества между сообществом и альянсом.
Документ был подписан председателями Евросовета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клод Юнкером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Стороны договорились об усилении сотрудничества в сфере повышения военной мобильности в Европе, в противодействии угрозам в сфере кибербезопасности. Кроме того, ЕС и НАТО планируют объединись усилия в борьбе с организаторами трафика нелегальной миграции в Средиземном море, передает ФАН.
Вечерняя Москва: последние новости
Антироссийские экономические санкции ЕС вступят в силу 10 июля Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку МВД Великобритании: Пара из Эймсбери не связана со Скрипалями
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции9
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей49
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына5
Украина создает школу детей для «уничтожения» России156
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение