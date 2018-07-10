НАТО и ЕС подписали новую декларацию об усилении сотрудничества 

Документ был подписан 9 июля.
Евросоюз и НАТО подписали новое соглашение об укреплении сотрудничества между сообществом и альянсом.
Документ был подписан председателями Евросовета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клод Юнкером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Стороны договорились об усилении сотрудничества в сфере повышения военной мобильности в Европе, в противодействии угрозам в сфере кибербезопасности. Кроме того, ЕС и НАТО планируют объединись усилия в борьбе с организаторами трафика нелегальной миграции в Средиземном море, передает ФАН.