НАТО и ЕС подписали новую декларацию об усилении сотрудничества

Документ был подписан 9 июля.

Евросоюз и НАТО подписали новое соглашение об укреплении сотрудничества между сообществом и альянсом.

Стороны договорились об усилении сотрудничества в сфере повышения военной мобильности в Европе, в противодействии угрозам в сфере кибербезопасности. Кроме того, ЕС и НАТО планируют объединись усилия в борьбе с организаторами трафика нелегальной миграции в Средиземном море, передает ФАН.