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Македонию позовут в НАТО после её официального переименования
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Македонию позовут в НАТО после её официального переименования 

Говорит Москва 15 часов назад
Это приглашение вступит в силу, когда Македония официально будет переименована в Республику Северную Македонию.
Саммит НАТО пройдёт в Брюсселе 11-12 июля.
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