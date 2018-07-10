Посольство России удивилось высказываниям британских СМИ о деле Скрипаля 

Посольство России в Великобритании выразило удивление в связи с публикацией The Times о деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в марте в британском городе Солсбери. Об этом говорится в The Timeshttps://twitter.com/RussianEmbassy/status/1016640513934614528 дипломатического представительства.
В публикации газеты, в частности, говорится, что Россия не хочет сотрудничать с Британией даже по «самым основным» вопросам расследования.
"В реальном мире Россия официально предлагала сотрудничество начиная с марта. Удивлены, что Times вообще беспокоится об этом — они знали, кого обвинять с самого начала, не были нужны доказательства или законный процесс", — говорится в сообщении посольства.
Ранее главный врач Великобритании Салли Дэвис призвала жителей Солсбери и Эймсбери не трогать посторонние предметы.