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Посольство России удивилось высказываниям британских СМИ о деле Скрипаля
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Посольство России удивилось высказываниям британских СМИ о деле Скрипаля 

Газета.Ru 10 июля 2018
Фото: Reuters
Посольство России в Великобритании выразило удивление в связи с публикацией The Times о деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в марте в британском городе Солсбери. Об этом говорится в The Timeshttps://twitter.com/RussianEmbassy/status/1016640513934614528 дипломатического представительства.
В публикации газеты, в частности, говорится, что Россия не хочет сотрудничать с Британией даже по «самым основным» вопросам расследования.
"В реальном мире Россия официально предлагала сотрудничество начиная с марта. Удивлены, что Times вообще беспокоится об этом — они знали, кого обвинять с самого начала, не были нужны доказательства или законный процесс", — говорится в сообщении посольства.
Ранее главный врач Великобритании Салли Дэвис призвала жителей Солсбери и Эймсбери не трогать посторонние предметы.
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