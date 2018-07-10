ЕС и НАТО подписали новую декларацию об усилении сотрудничества

Евросоюз и Североатлантический альянс подписали новое соглашение об укреплении сотрудничества.

Это вторая по счету декларация о сотрудничестве НАТО и ЕС. Первая была подписана руководителями институтов двух структур на саммите Североатлантического альянса в Варшаве в июле 2016 года, передает ТАСС

В июне генсек НАТО признал наличие глубоких разногласий внутри организации и призвал входящие в нее страны сделать все для того, чтобы избежать разрушения единства.