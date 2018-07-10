Ещё
ЕС и НАТО подписали новую декларацию об усилении сотрудничества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС и НАТО подписали новую декларацию об усилении сотрудничества 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Евросоюз и Североатлантический альянс подписали новое соглашение об укреплении сотрудничества.
Документ подписали в понедельник в Брюсселе председатели Евросовета и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Это вторая по счету декларация о сотрудничестве НАТО и ЕС. Первая была подписана руководителями институтов двух структур на саммите Североатлантического альянса в Варшаве в июле 2016 года, передает ТАСС.
В июне генсек НАТО признал наличие глубоких разногласий внутри организации и призвал входящие в нее страны сделать все для того, чтобы избежать разрушения единства.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Меркель связала с Крымом и Донбассом повышение расходов НАТО на оборону ЕС увязал продление санкций против России с Крымским мостом Отставка Джонсона удивила Мэй
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог220
Россия установила космический рекорд208
Российского «Охотника» назвали выдумкой65
США ведут мир к энергетическому кризису39
Немец устроил дебош в центре Петербурга47
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение