Джонсону нашли замену

Новым главой министерства иностранных дел Великобритании назначен Джереми Хант, более семи лет занимавший должность министра здравоохранения Соединённого Королевства.
«Королева (Елизавета II. — RT) была рада одобрить назначение депутата Джереми Ханта в качестве государственного министра по делам иностранных дел и по делам Содружества», — говорится в заявлении правительства Британии.
The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon @Jeremy_Hunt as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 9 июля 2018 г.
Отмечается, что Хант в последнее время выступает за выход Британии из ЕС.
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании.