Джонсону нашли замену

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В Великобритании назначили нового главу МИД 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Новым главой министерства иностранных дел Великобритании назначен Джереми Хант, более семи лет занимавший должность министра здравоохранения Соединённого Королевства.
>> Борис Джонсон ушел в отставку
«Королева (Елизавета II. — RT) была рада одобрить назначение депутата Джереми Ханта в качестве государственного министра по делам иностранных дел и по делам Содружества», — говорится в заявлении правительства Британии.
Отмечается, что Хант в последнее время выступает за выход Британии из ЕС.
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании.
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Комментарии18  Ещё 3 источника 
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