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Саммит ЕС-Украина приветствует решение ЕС предоставить стране макрофинансовую помощь
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Саммит ЕС-Украина приветствует решение ЕС предоставить стране макрофинансовую помощь 

Прайм 19 часов назад
БРЮССЕЛЬ, 9 июл — ПРАЙМ. Саммит ЕС-Украина приветствует намерение Евросоюза предоставить стране новую макрофинансовую помощь в размере до 1 миллиарда евро, говорится в совместном заявлении в рамках саммита глав Евросовета и Еврокомиссии Дональда Туска и Жана-Клода Юнкера, а также президента страны Петра Порошенко.
"Мы приветствовали принятие решения Евросоюзом предоставить Украине дальнейшую макрофинансовую поддержку в сумме до 1 миллиарда евро для поддержания экономической стабилизации страны", — говорится в документе.
Выделение помощи будет обусловлено продвижением реформ в стране, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, напоминается в заявлении.
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