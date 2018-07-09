Саммит ЕС-Украина приветствует решение ЕС предоставить стране макрофинансовую помощь

БРЮССЕЛЬ , 9 июл — ПРАЙМ. Саммит ЕС-Украина приветствует намерение Евросоюза предоставить стране новую макрофинансовую помощь в размере до 1 миллиарда евро, говорится в совместном заявлении в рамках саммита глав Евросовета Еврокомиссии Дональда Туска и Жана-Клода Юнкера, а также президента страны Петра Порошенко

"Мы приветствовали принятие решения Евросоюзом предоставить Украине дальнейшую макрофинансовую поддержку в сумме до 1 миллиарда евро для поддержания экономической стабилизации страны", — говорится в документе.

Выделение помощи будет обусловлено продвижением реформ в стране, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, напоминается в заявлении.