Фунт дешевеет к доллару после отставки двух британских министров

МОСКВА , 10 июл — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару снижается, поскольку отставка в Великобритании двух главных министров-евроскептиков породила опасения сложного процесса выхода страны из Европейского союза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.16 мск курс фунта снижался до 1,3239 доллара с 1,3259 доллара на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару опускался до 1,1698 доллара с 1,1751 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 111,34 иены за доллар со 110,83 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США ) рос на 0,38%, до 94,44 пункта.

В минувшую пятницу прошли консультации членов кабинета министров. Переговоры продолжались несколько часов и проходили в режиме, близком к секретному — участников перед началом попросили сдать мобильные телефоны. В результате Мэй склонила министров к варианту документа, отчасти смягчающему условия Brexit. Это вызвало раздражение и последующие протестные отставки министров.

Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным успехом. По всем вопросам сохраняется неопределенность, в том числе — о будущем режиме торговли. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.