В Госдуме прокомментировали уход Дэвиса

В Госдуме прокомментировали уход в отставку британского министра по вопросам брексита

«Тереза Мэй сейчас находится в сложной ситуации хотя бы потому, что сама процедура выхода из Евросоюза очень сложна и в этих условиях такого рода разногласия, которые происходят в последнее время, просто неизбежны. Ситуация тяжёлая, но Мэй опирается на результаты референдума, прошедшего по этому поводу и, по всей видимости, она и дальше будет действовать в русле выхода Британии из Евросоюза, этот процесс будет иметь продолжение. Но уложиться в сроки до марта 2019 года ей будет сложно. За время нахождения в ЕС Великобритания выстроила достаточно крепкие взаимоотношения, экономика континентальной Европы и Британии тесно связана. Поэтому то, что происходит сейчас — решение очень непростой задачи», — сказал он.

Новиков также отметил, что после выхода Великобритании из ЕС у страны могут наблюдаться определённые проблемы в экономическом развитии, но с течением времени их смогут компенсировать.

Ранее британский министр по вопросам выхода страны из состава Европейского союза Дэвид Дэвис подал в отставку. По данным СМИ, такое решение связано с несогласием политика с планом премьер-министра Терезы Мэй по будущим таможенным соглашениям с ЕС.