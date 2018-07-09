Ещё
Уровень поддержки евроскептиков в Германии достиг рекордного уровня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уровень поддержки евроскептиков в Германии достиг рекордного уровня 

Деловая газета «Взгляд» 16 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Популярность евроскептиков из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) достигла в немецком обществе рекордного уровня в 17%, что вывело ее на один уровень с социал-демократами из СДПГ, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенного организацией Emnid.
Спор альянса партий ХДС/ХСС, которым руководит Ангела Меркель, о миграционном кризисе привел к падению уровня поддержки блока среди немецких избирателей. Так 46% считают, что поведение канцлера Германии «нанесло ущерб престижу политики» Берлина, передает RT со ссылкой на Die Welt.
По результатам опроса, ХДС и ХСС потеряли 2% поддержки немецких избирателей, их рейтинги просели до уровня 30%, что стало худшим результатом для альянса с ноября прошлого года.
На фоне этого поддержка евроскептиков из АдГ достигла рекордного показателя в 17%, что делает эту партию столь же сильной, как и СДПГ, которая, в свою очередь, потеряла 2% поддержки немцев.
Напомним, в конце июня результаты опроса института исследования общественного мнения показали, что почти половина немцев желает отставки канцлера Германии Ангелы Меркель.
Месяцем ранее в Берлине прошел многотысячный марш протеста против мигрантов. А незадолго до этого партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подала в конституционный суд страны жалобу на канцлера Ангелу Меркель из-за ее миграционной политики.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Меркель связала с Крымом и Донбассом повышение расходов НАТО на оборону ЕС увязал продление санкций против России с Крымским мостом Борис Джонсон отправлен в отставку
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза202
В России отреагировали на уход Джонсона89
Борис Джонсон ушел в отставку196
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев242
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»61
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
Мужчину убили ударом ноги в центре Москвы
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение