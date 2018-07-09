Уровень поддержки евроскептиков в Германии достиг рекордного уровня

Популярность евроскептиков из партии «Альтернатива для Германии » (АдГ) достигла в немецком обществе рекордного уровня в 17%, что вывело ее на один уровень с социал-демократами из СДПГ, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенного организацией Emnid.

Спор альянса партий ХДС/ХСС, которым руководит Ангела Меркель , о миграционном кризисе привел к падению уровня поддержки блока среди немецких избирателей. Так 46% считают, что поведение канцлера Германии «нанесло ущерб престижу политики» Берлина, передает RT со ссылкой на Die Welt

По результатам опроса, ХДС и ХСС потеряли 2% поддержки немецких избирателей, их рейтинги просели до уровня 30%, что стало худшим результатом для альянса с ноября прошлого года.

На фоне этого поддержка евроскептиков из АдГ достигла рекордного показателя в 17%, что делает эту партию столь же сильной, как и СДПГ, которая, в свою очередь, потеряла 2% поддержки немцев.

Напомним, в конце июня результаты опроса института исследования общественного мнения показали, что почти половина немцев желает отставки канцлера Германии Ангелы Меркель.

Месяцем ранее в Берлине прошел многотысячный марш протеста против мигрантов. А незадолго до этого партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подала в конституционный суд страны жалобу на канцлера Ангелу Меркель из-за ее миграционной политики.