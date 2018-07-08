Сейму Литвы представлено на ратификацию соглашение о границе с Польшей

России. Таким образом будет завершена работа по окончательному установлению границы между двумя государствами. Соглашение было подписано в 1996 году. Протяжённость границы между Литвой и Польшей составляет 104 километра. Верхняя её часть находится на стыке границ Польши, Литвы и Калининградской области

До 20 декабря 2007 года между Литвой и Польшей действовали четыре пограничных перехода, с 21 декабря с вступлением Литвы в Шенгенское пространство пограничные переходы были отменены, пересечение границы разрешено в любом месте.

Гражданам России, не имеющим вида на жительство в Литве или Польше, при этом требуется шенгенская виза и в обязательном порядке — при себе заграничный паспорт: иногда местные пограничники устраивают проверки на дороге.