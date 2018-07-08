Крым заставил Меркель «взяться за вилы»

Меркель связала с Крымом и Донбассом повышение расходов НАТО на оборону

К повышению расходов на оборону НАТО подтолкнули конфликт в Донбассе и присоединение Крыма к России, заявил канцлер Германии Ангела Меркель.

«Для всех нас аннексия Крыма и боевые действия на востоке Украины стали событием, сыгравшим решающую роль для последующих радикальных перемен и решений», — заявила она, указывая, в частности, на решения, принятые на саммите НАТО в сентябре 2014 года в Южном Уэльсе, сообщает Deutsche Welle.

В валлийском Ньюпорте страны НАТО договорились о том, что в течение 10 лет они должны довести ассигнования на оборонные нужды до 2% от объема ВВП стрнаы.

«Мы вновь должны активнее концентрироваться на обороне альянса и принимать соответствующие меры, например за счет присутствия в государствах Центральной и Восточной Европы», — заявила Меркель.

Во вторник The New York Times сообщила, что Трамп в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным отправил ряд писем лидерам стран НАТО, в которых обвинил их в невыполнении обещаний об увеличении расходов на оборону. Одно из писем было адресовано Ангеле Меркель. В нем говорилось, что Германия подает «плохой пример» для остальных членов НАТО.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о кризисе в НАТО и глубоких разногласиях среди участников организации.