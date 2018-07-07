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Кто бежит в ЕС?
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Кто бежит в ЕС? 

Sputnik Грузия 7 июля 2018
Фото: Sputnik Грузия
За первые 3 месяца 2018 года 135 545 беженцев обратились за международной защитой к государствам-членам Евросоюза. Подробнее — в инфографике Sputnik Эстония
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