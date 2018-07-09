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Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Брюсселе
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Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Брюсселе 11 июля 

РИА Новости 9 июля 2018
Фото: РИА Новости
Министры иностранных дел Азербайджана и Армении обсудят 11 июля в Брюсселе урегулирование в Карабахе, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Министр иностранных дел Азербайджанской республики Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел республики Армения Зограб Мнацаканян при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов — Российская Федерация, Стефан Висконти — Франция и Эндрю Шофер — США) встретятся 11 июля 2018 года в Брюсселе. Во встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик", — сообщил Гаджиев.
По его словам, на встрече обсуждаться переговорный процесс по урегулированию в Карабахе.
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