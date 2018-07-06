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СМИ: Германия отказывается участвовать в новой миссии НАТО в Ираке
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СМИ: Германия отказывается участвовать в новой миссии НАТО в Ираке 

ТАСС 6 июля 2018
БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Германии отказывается направлять военнослужащих в Ирак для участия в будущей инструкторской миссии НАТО. Об этом сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.
По данным журнала, новая миссия, цель которой повысить боеготовность иракских солдат, будет согласована во время предстоящего саммита НАТО. Как ожидается, в ней примут участие около 550 представителей стран альянса, но Германия все еще не дала согласие на отправку военнослужащих в ближневосточное государство.
По данным еженедельника, это вызвало удивление генсека НАТО Йенса Столтенберга. В разговоре с представителями минобороны ФРГ он якобы заявил, что позиция Берлина не находит понимания со стороны других членов блока. Берлин при этом продолжает настаивать на своем, ссылаясь на позицию входящей в правительство Социал-демократической партии Германии, которая выступает против участия в миссии.
При этом ФРГ уже нескольких месяцев готовится к тому, чтобы отправить инструкторов в Ирак в одностороннем порядке. Немцы будут обучать иракских офицеров и саперов. Мандат на участие в этой операции не будет предусматривать сотрудничества в рамках НАТО.
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