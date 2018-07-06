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Лавров проводит в Вене встречу с Зарифом
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Лавров проводит в Вене встречу с Зарифом по иранской ядерной программе 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Вене перед переговорами "пятерки" и Тегерана по иранской ядерной программе, передаёт корреспондент РИА Новости.
Министры стран-участниц соглашения, как ожидается, предпримут в пятницу попытку согласовать механизм сохранения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому без Соединенных Штатов.
Накануне президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что пакет предложений Франции, Великобритании и Германии по сохранению ядерной сделки разочаровывает.
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