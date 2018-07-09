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Решение о продлении санкций Евросоюза против России вступило в силу
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Решение о продлении санкций Евросоюза против России вступило в силу
Говорит Москва
4 часа назад
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Фото:
dp.ru
5 июля
Совет Евросоюза
продлил экономические санкции, нацеленные на специфические области российской экономики, до 31 января будущего года.
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