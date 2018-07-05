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Россия обеспокоена наращиванием связей ЕС и НАТО
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Россия обеспокоена наращиванием связей Евросоюза и НАТО 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: AP Photo / Virginia Mayo, File
Москва обеспокоена наращиванием связей между Европейским союзом и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Озабоченность также вызывают односторонние шаги по укреплению связи ЕС-НАТО, создание новых внутриеэсовских санкционных механизмов, предпринимаемых ЕС под лозунгом противодействия неким гибридным вызовам, несмотря на очевидность многочисленных манипуляций с этой надуманной темой", — заявила она на брифинге в четверг, говоря о результатах заседания Европейского совета в конце июня.
По ее словам, ЕС продолжает двигаться по пути создания "новых факторов напряженности на европейском континенте".
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