Планы Мэй разгневали британское министерство

СМИ: Джонсон раскритиковал план Мэй относительно будущих отношений Лондона и ЕС

Об этом в воскресенье сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, Джонсон заявил, что план премьера может превратить Великобританию в "вассальное государство", а также стать "серьезным ограничителем свободной торговли". Источник, приближенный к Мэй, однако, указал, что комментарии министра имели шутливый характер и что он впоследствии воздал должное главе британского правительства.

В пятницу в ходе дискуссий в загородной премьерской резиденции Чекерс британский кабинет министров согласовал коллективную позицию по будущим переговорам с ЕС. По итогам заседания Тереза Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом после Brexit.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.