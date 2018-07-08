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Планы Мэй разгневали британское министерство
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СМИ: Джонсон раскритиковал план Мэй относительно будущих отношений Лондона и ЕС 

ТАСС 1 час назад
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подверг жесткой критике план премьер-министра страны Терезы Мэй касательно отношений Соединенного Королевства и Евросоюза после Brexit, прежде чем поддержать его.
Об этом в воскресенье сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.
≥≥ Терезу Мэй собирались обезглавить
По ее данным, Джонсон заявил, что план премьера может превратить Великобританию в "вассальное государство", а также стать "серьезным ограничителем свободной торговли". Источник, приближенный к Мэй, однако, указал, что комментарии министра имели шутливый характер и что он впоследствии воздал должное главе британского правительства.
В пятницу в ходе дискуссий в загородной премьерской резиденции Чекерс британский кабинет министров согласовал коллективную позицию по будущим переговорам с ЕС. По итогам заседания Тереза Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом после Brexit.
Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
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Комментарии8  Ещё 6 источников 
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