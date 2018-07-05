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Нежеланию Лондона обвинять Россию нашли объяснение
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Британские СМИ объяснили нежелание Лондона обвинять Россию в отравлении в Эймсбери 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: Reuters
Несмотря на то, что полиция Лондона признала «Новичок» веществом отравления двух людей в Эймсбери, обвинять Россию Британия пока не спешит, так как у двух стран и без того хрупкие и напряженные отношения, заявил корреспондент Sky News Алистер Банколл.
«Мне кажется, что эта связь выглядит все более и более тесной. Ведь теперь, когда опознали «Новичок», мы возвращаемся к ситуации, которая три месяца назад развернулась вокруг Скрипалей и происхождения «Новичка» как опасного химического оружия, нервно-паралитического вещества, разработанного в России в советские времена», — приводит слова Банколла RT.
В эфире Sky News он заявил, что британские власти ведут себя осторожно из-за хрупкости отношений с Россией. По его мнению, Лондон хочет, «как и в прошлый раз», убедиться, что сможет «довести это дело до конца очень аккуратно и собрать все доводы».
Банколл считает, что, «как и в прошлый раз», британские власти хотят показать «по-настоящему крепкий пакет доказательств».
В то же время он уверен, что это не было намеренным покушением на убийство, все выглядит как случайный контакт с ядом.
Ранее замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что, согласно предварительным данным Лондона, Россия не причастна к инциденту с отравлением в городе Эймсбери.
Напомним, на этой неделе в городе Эймсбери были обнаружены два человека, которые подверглись воздействию «неизвестного вещества». Их госпитализировали. Позже стало известно, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок».
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