В России захотели сотрудничества с Британией

Россия готова предоставить Великобритании информацию для расследования инцидента Солсбери, сама заинтересована в этом для установления истины, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
Ранее в четверг замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что просит РФ предоставить информацию по поводу инцидента в Солсбери и "ждет звонка со стороны РФ".
"Мы готовы к таким контактам и сами заинтересованы в этом. Мы говорили о своей готовности к взаимодействию с самого начала (инцидента в Солсбери), (президент РФ) Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова оказать всю необходимую помощь", — заявил Кондратьев.
В начале марта в Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.