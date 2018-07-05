Ещё
В России захотели сотрудничества с Британией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде готовы поделиться с Британией информацией по «делу Скрипалей» 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Россия готова предоставить Великобритании информацию для расследования инцидента Солсбери, сама заинтересована в этом для установления истины, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
Ранее в четверг замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что просит РФ предоставить информацию по поводу инцидента в Солсбери и "ждет звонка со стороны РФ".
"Мы готовы к таким контактам и сами заинтересованы в этом. Мы говорили о своей готовности к взаимодействию с самого начала (инцидента в Солсбери), (президент РФ) Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова оказать всю необходимую помощь", — заявил Кондратьев.
В начале марта в Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко избили в Киеве33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло17
Москва ушла под воду10
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение