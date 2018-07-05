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Россия возмутилась обвинениями по отравлению в Эймсбери
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Постпредство при ОЗХО отреагировало на новое применение «Новичка» в Британии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия прокомментировало сообщения о новом инциденте с отравлением в Британии, на этот раз произошедшем в городе Эймсбери.
«Насколько глупой они считают Россию, чтобы «вновь» использовать так называемый «Новичок» в разгар чемпионата мира по футболу (…)?» — задается вопросом постпредство.
В сообщении в Twitter постпредство России также напомнило о решении специальной сессии конференции государств — участников Конвенции по запрещению химического оружия придать ОЗХО атрибутивные функции.
«Шоу должно продолжаться?» — пишет постпредство.
В среду в городе Эймсбери были обнаружены два человека, которые подверглись воздействию «неизвестного вещества». Их госпитализировали. Позже стало известно, что женщина и мужчина отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок».
Позднее Лондон признал непричастность России к отравлению в Эймсбери.
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Комментарии2  Ещё 6 источников 
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