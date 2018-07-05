Россия возмутилась обвинениями по отравлению в Эймсбери

Постпредство при ОЗХО отреагировало на новое применение «Новичка» в Британии

«Насколько глупой они считают Россию, чтобы «вновь» использовать так называемый «Новичок» в разгар чемпионата мира по футболу (…)?» — задается вопросом постпредство. How dumb they think 🇷🇺 is to use «again» so-called «Novichok» in the middle of the FIFA World Cup and after the special session of the CSP (convened by the way by 🇬🇧) that gave the #OPCW attribution functions. The show must go on? pic.twitter.com/a9FdJceWIv— Russian Embassy in NL🇷🇺🇳🇱 (@rusembassynl) 5 July 2018

В сообщении в Twitter постпредство России также напомнило о решении специальной сессии конференции государств — участников Конвенции по запрещению химического оружия придать ОЗХО атрибутивные функции.

«Шоу должно продолжаться?» — пишет постпредство.

В среду в городе Эймсбери были обнаружены два человека, которые подверглись воздействию «неизвестного вещества». Их госпитализировали. Позже стало известно, что женщина и мужчина отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок».

Позднее Лондон признал непричастность России к отравлению в Эймсбери.