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В Европе не оценили запрета на русский язык в Латвии
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В ЕП раскритиковали запрет на преподавание на русском языке в Латвии 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов назвал безумием новый закон об образовании, который вводит запрет на преподавание на русском языке в частных вузах и колледжах страны.
Президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил поправки к закону о высших учебных заведениях, которые вводят запрет на преподавание на русском языке в частных вузах, сообщается в официальном издании Latvijas Vestnesis. После публикации в Latvijas Vestnesis законопроект приобретает статус закона.
"На прошлой неделе множество организаций — от университетов до правозащитников и конформистской оппозиции просили президента Латвии Раймонда Вейониса не подписывать закон о запрете на преподавание на русском в частных университетах. Когда меня спросили, почему мы не просим президента не подписывать закон, я ответил, что в этом нет смысла, поскольку президент находится в полном подчинении у радикальных националистов и будет поддерживать все предлагаемые ими безумные антирусские законы", — заявил Митрофанов.
Митрофанов считает, что Вейонис отказался от независимой роли в латвийской политике. "Время дискуссий и экспертов прошло или еще на наступило. Только борьба в рамках закона, только рост массовости протестов может преломить ситуацию и заставить власти пойти нам на встречу в вопросах русского образования. Для этого Русский союз Латвии выведет на акции протеста в Риге в сентябре 30 тысяч человек", — заявил Митрофанов.
Поправки были приняты Сеймом 21 июня. При этом оппозиционная фракция "Согласие", руководители ряда вузов и негосударственные организации просили президента не утверждать их. При подготовке законопроекта к рассмотрению в окончательном чтении в него были включены предложения министра образования и науки Карлиса Шадурскиса, согласно которым с 1 января 2019 года обучение во всех латвийских вузах и колледжах можно будет осуществлять только на госязыке.
Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается осуществлять обучение по таким программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).
В Латвии проживает 2 миллиона человек. Из них около 40% являются русскоязычными.
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