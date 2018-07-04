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Джоан Роулинг высмеяла Трампа
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Джоан Роулинг высмеяла Трампа 

Газета.Ru 4 июля 2018
Фото: Carlo Allegri/Reuters
Британская писательница и автор знаменитой серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг высмеяла опечатку президента США Дональда Трампа, которую он допустил в одном из своих твитов. Об этом пишет Time.
Ранее Трамп в твиттере написал о том, что гордится своими писательскими навыками и отметил, что фейковые СМИ пристально следят за ним в поисках ошибок. Однако, в данной строчке, он сделал опечатку. Вместо "pore" в значении "тщательно изучать", он написал "pour", которое имеет значение "наливать".
Роулинг заметила ошибку Трампа и высмеяла опечатку президента США в своем твиттере. В частности, Роулинг назвала Трампа "величайшим писателем на земле", опубликовав его сообщение с опечаткой.
По данным издания, в последствии Трамп удалил пост и написал то же сообщение корректно.
В январе сообщалось, что в США разослали приглашения на выступление Трампа в Конгрессе с ошибкой.
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