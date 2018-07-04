Джоан Роулинг высмеяла Трампа

Ранее Трамп в твиттере написал о том, что гордится своими писательскими навыками и отметил, что фейковые СМИ пристально следят за ним в поисках ошибок. Однако, в данной строчке, он сделал опечатку. Вместо "pore" в значении "тщательно изучать", он написал "pour", которое имеет значение "наливать".

Роулинг заметила ошибку Трампа и высмеяла опечатку президента США в своем твиттере. В частности, Роулинг назвала Трампа "величайшим писателем на земле", опубликовав его сообщение с опечаткой.

По данным издания, в последствии Трамп удалил пост и написал то же сообщение корректно.

В январе сообщалось, что в США разослали приглашения на выступление Трампа в Конгрессе с ошибкой.