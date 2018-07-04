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Евросоюз и Украина обсудят кибербезопасность, сообщил источник
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Евросоюз и Украина обсудят кибербезопасность, сообщил источник 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Одной из тем переговоров руководства ЕС и Украины на встрече 9 июля станут кибербезопасность и сотрудничество в рамках политики обороны и безопасности ЕС, сообщил в среду журналистам источник в институтах ЕС.
"Планируется обсуждение более тесного сотрудничества между Украиной и ЕС в области общей политики безопасности и обороны и стратегических коммуникаций. В том числе, будут обсуждаться угрозы кибербезопасности", — сказал источник.
"Одна из сфер, в которой мы наращиваем и будем увеличивать сотрудничество, связана с деятельностью в киберсфере, так как страна подвергается большому числу кибератак", — добавил он.
В конце июня министры обороны стран шести подписали декларацию о намерении создать европейские киберсилы быстрого реагирования. По словам главы Минобороны Литвы Раймундаса Кароблиса, в инициативе участвуют шесть стран — Эстония, Хорватия, Румыния, Литва, Испания и Нидерланды. Еще несколько стран участвуют в инициативе, но не подписывают декларацию по причинам внутренних процедур.
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