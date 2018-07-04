Европейский парламент принял резолюцию в поддержку соглашения Армении с ЕС

Об этом в Facebook написал глава постоянной парламентской комиссии по внешним связям Армении Армен Ашотян.

"За резолюцию, поддерживающую полную ратификацию странами — членами ЕС соглашения с Арменией, проголосовали 573 депутата ЕП", — написал председатель парламентской комиссии по внешним связям.

Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Ранее всеобъемлющее партнерское соглашение между Арменией и ЕС ратифицировали парламенты Люксембурга Болгарии , а также нижняя палата законодательного органа Румынии