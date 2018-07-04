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Европейский парламент принял резолюцию в поддержку соглашения Армении с ЕС
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Европейский парламент принял резолюцию в поддержку соглашения Армении с ЕС 

ТАСС 58 минут назад
ЕРЕВАН, 4 июля. /ТАСС/. Депутаты Европейского парламента (ЕП) в среду в ходе заседания приняли резолюцию, поддерживающую всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение между Арменией и Европейским союзом (ЕС).
Об этом в Facebook написал глава постоянной парламентской комиссии по внешним связям Армении Армен Ашотян.
"За резолюцию, поддерживающую полную ратификацию странами — членами ЕС соглашения с Арменией, проголосовали 573 депутата ЕП", — написал председатель парламентской комиссии по внешним связям.
Ранее всеобъемлющее партнерское соглашение между Арменией и ЕС ратифицировали парламенты Люксембурга, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Болгарии, а также нижняя палата законодательного органа Румынии.
С 1 июня началось временное применение соглашения Армении и ЕС. Еврокомиссия заявила, что с 1 июня будут применяться и те части соглашения, которые касаются торговли. Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Армения ратифицировала документ 19 апреля 2018 года.
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