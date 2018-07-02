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Послы Литвы обсудят в Вильнюсе Brexit
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Послы Литвы обсудят в Вильнюсе Brexit 

Парламентская газета 2 июля 2018
Фото: Парламентская газета
В понедельник, 2 июля, в Вильнюсе начался съезд послов Литвы. Он продлится три дня.
В форуме, призванном обсудить задачи дипломатической службы и внешней политики Литвы, а также вызовы стране, принимают участие главы посольств республики, консульских учреждений и представительств при международных организациях. Задачи дипломатам поставит президент Даля Грибаускайте. Согласно Конституции Литвы, за внешнюю политику отвечает глава государства.
Специально для встречи с послами Литвы в Вильнюс прибыл переговорщик Евросоюза по вопросу о выходе Великобритании из ЕС, бывший министр иностранных дел Франции Мишель Барнье.
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