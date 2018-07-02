Послы Литвы обсудят в Вильнюсе Brexit 

В форуме, призванном обсудить задачи дипломатической службы и внешней политики Литвы, а также вызовы стране, принимают участие главы посольств республики, консульских учреждений и представительств при международных организациях. Задачи дипломатам поставит президент Даля Грибаускайте. Согласно Конституции Литвы, за внешнюю политику отвечает глава государства.
Специально для встречи с послами Литвы в Вильнюс прибыл переговорщик Евросоюза по вопросу о выходе Великобритании из ЕС, бывший министр иностранных дел Франции Мишель Барнье.