Миграционный спор в Германии может привести к отставке Меркель

Министр внутренних дел Германии и по совместительству лидер Христианско-социального союза Хорст Зеехофер пригрозил уйти в отставку. Политик недоволен итогами саммита Евросоюза . Его не устроила позиция Ангелы Меркель. По словам канцлера, мигрантов будут размещать в специальных центрах, а затем обеспечивать работой.

Зеехофер предлагает полностью закрыть Германию для нелегалов. Спор между министром и канцлером грозит распадом правящей коалиции. А это может вылиться в досрочные выборы и привести к отставке Меркель. У неё осталось две недели, чтобы хоть как-то сгладить конфликт с ключевым министром.

Ситуация с беженцами острая проблема для Германии. За последние четыре года в стране выросло число преступлений. Чаще всего закон нарушают выходцы из африканских стран и Ближнего Востока.