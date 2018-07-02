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Миграционный спор в Германии может привести к отставке Меркель
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Миграционный спор в Германии может привести к отставке Меркель 

Пятый канал 21 час назад
Фото: Пятый канал
Министр внутренних дел Германии и по совместительству лидер Христианско-социального союза Хорст Зеехофер пригрозил уйти в отставку. Политик недоволен итогами саммита Евросоюза. Его не устроила позиция Ангелы Меркель. По словам канцлера, мигрантов будут размещать в специальных центрах, а затем обеспечивать работой.
Зеехофер предлагает полностью закрыть Германию для нелегалов. Спор между министром и канцлером грозит распадом правящей коалиции. А это может вылиться в досрочные выборы и привести к отставке Меркель. У неё осталось две недели, чтобы хоть как-то сгладить конфликт с ключевым министром.
Ситуация с беженцами острая проблема для Германии. За последние четыре года в стране выросло число преступлений. Чаще всего закон нарушают выходцы из африканских стран и Ближнего Востока.
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