Германия, Греция и Испания достигли договоренности по мигрантам

"Германия, Греция и Испания подтвердили, что они поддерживают соглашение о реформе общеевропейской миграционной системы в 2018 году, при помощи которой принцип справедливого разделения ответственности будет уравновешен с принципом солидарности", — сообщается в заявлении немецкого кабина.

"Греция и Испания готовы принимать обратно просителей убежища, которые в будущем будут зафиксированы немецкими властями на границе Австрии и Германии, данные о которых находятся в базе отпечатков пальцев EURODAC и внесены в нее вышеуказанными государствами (Грецией и Испанией — ред.)", — сообщается в пресс-релизе.