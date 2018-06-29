Германия, Греция и Испания достигли договоренности по мигрантам 

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Греция и Испания согласились принимать обратно беженцев, которые будут задержаны немецкими властями на границе ФРГ и Австрии, сообщается в пресс-релизе кабмина ФРГ.
"Германия, Греция и Испания подтвердили, что они поддерживают соглашение о реформе общеевропейской миграционной системы в 2018 году, при помощи которой принцип справедливого разделения ответственности будет уравновешен с принципом солидарности", — сообщается в заявлении немецкого кабина.
"Греция и Испания готовы принимать обратно просителей убежища, которые в будущем будут зафиксированы немецкими властями на границе Австрии и Германии, данные о которых находятся в базе отпечатков пальцев EURODAC и внесены в нее вышеуказанными государствами (Грецией и Испанией — ред.)", — сообщается в пресс-релизе.