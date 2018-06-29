Запад откладывает свадьбу с Украиной

Дания поддерживала Украину непоследовательно

Украина , которая уже устала от реформ и страдает от российской агрессии, вновь получила поддержку Запада.

Невеста прославилась своим непостоянством и неприступностью, но достигнув возраста почти 27 лет, она, наконец, решила, кому отдаст свое сердце. Однако жених, хотя и относится к ней с симпатией, похоже, никак не может выбрать конкретную дату в календаре, чтобы провести церемонию, узаконивающую обязательства между ними.

Те, кто поддерживает Украину на Западе, сталкиваются с нелегкой задачей, пытаясь включить эту большую восточноевропейскую страну в европейский контекст, и настоящая свадьба между Украиной, обретшей независимость в 1991 году, и западным союзом — дело еще не скорого будущего.

Помощники Украины на международном уровне встретились в среду в Копенгагене с украинскими высокопоставленными политиками. Конференцию, посвященную украинским реформам, организовало у себя датское министерство иностранных дел в то самое время, когда прогресс в отношениях как раз приостановился.

В этом нет ничего неожиданного, потому что история взаимодействия Киева с западными столицами в последние пару десятилетий была богата крутыми поворотами в намерениях обеих сторон и обоюдными разочарованиями.

Первые десять лет, которые Украина прожила как самостоятельное государство, характеризовались экономическим кризисом, ростом преступности и бесконтрольной коррупцией, что привело к образованию олигархии, которая и до сих занимает большую часть повестки дня в украинской политике.

НАТО. Борьба за будущую принадлежность страны к тому или иному лагерю всерьез началась в 2000-х годах — и весьма драматически. Оранжевая революция 2004-2005 годов, в которую переросли протесты против фальсификации выборов со стороны олигархов и политиков, тесно связанных с Москвой , ненадолго приоткрыла прозападное окно в Киеве, впустив в страну большие мечты о ЕС

Затем газ в демократическом воздушном шарике иссяк, и инертная украинская система вновь вытолкнула к власти силы, вовлощением которых стал бывший президент Виктор Янукович

В 2013-2014 годах его выставили за дверь в результате еще одной народной революции, и с тех пор украинская внешняя политика вновь приобрела прозападный характер на фоне борьбы страны с российской агрессией на востоке и юге, где Москва аннексировала полуостров Крым

Но энтузиазм в отношении реформ в последнее время снижается, охота за высокопоставленными коррумпированными преступниками затормозилась, а разочарование на Украине растет.

У датчан плохо с таймингом

Но не только украинская сторона идет кривым курсом. Запад, в том числе Дания , тоже никак не может справиться со своим политическим джи-пи-эс и найти правильный путь.

После тревожных девяностых так мало верили в перспективы Украины, что правительство в 2002 году даже закрыло датское посольство в Киеве. Оказалось, что это было сделано не вовремя, и после Оранжевой революции представительство быстро открылось вновь.

Тогдашний премьер-министр Андерс Фог Расмуссен (Anders Fogh Rasmussen), который сегодня в том числе и советник по внешней политике украинского президента, по-прежнему был настороже.

«Это огромная страна, так что необходимо рассчитать, в состоянии ли ЕС ее поглотить», — сказал он в 2006 году.

Постепенно Дания укрепилась в своих намерениях помочь Украине прижиться в Европе.

«Проблема в том, что ЕС не говорил четко и ясно, что Украина может стать членом союза. Датская позиция такова, что Украина должна присоединиться к нам, и об этом должен был сказать также и ЕС», — заявил министр иностранных дел Пэр Стиг Мёллер (Per Stig Møller) в 2010 году.

Однако Европа действительно проснулась только после демонстраций под флагами ЕС зимой 2013-2014 годов.

«Эти молодые люди на промерзших улицах Украины пишут для Европы новую историю», — сказал тогдашний председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу (José Manuel Barroso).

Ранее Данию называли лидером во многих внешнеполитических областях, но в последние годы, по сути, Украина была единственной темой, которой мы занимались.

Интерес к Украине переходил по наследству от одного министра иностранных дел к другому, с тех пор как радикальный Мартин Лидегор (Martin Lidegaard) вынес его на самый верх повестки дня.

«Когда в должность вступает новый министр иностранных дел, он узнает, что у Дании сильная позиция на Украине. От него зависит, будем ли мы продолжать эту работу, но, в любом случае, мы не можем предложить никакой другой сферы, в которой Дания была бы так же сильна», — заявляет министерство иностранных дел.

Не как Турция

Украина — во многих смыслах эклектичная страна, на юге и на востоке население традиционно имеет крепкие связи с Россией , а центральные и западные области сильно ориентированы на Запад.

В последние годы поведение России объединило большую часть украинцев в общем протесте против Москвы, и страна стала более сплоченной, но подспудные противоречия все равно никуда не делись.

Так что же, приведет ли такая расколотая идентичность страны вместе с ее олигархами и коррупцией к тому, что она на веки вечные останется в комнате ожидания на пороге Европы, как это произошло с Турцией, которая пытается попасть в ЕС еще с 1960-х?

Нет, говорит министр иностранных дел Андерс Самуэльсен , который ранее заявлял, что мечтам Турции о ЕС пришел конец.

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен во время заявления для прессы по итогам встречи в Москве с Сергеем Лавровым . 6 февраля 2018

«Турция пошла в неверном направлении. На Украине же есть развивающаяся политическая система и воля к действиям. Кроме того, ее поддерживает народ. Украина — совсем в другом положении, чем Турция, на которую не давят со стороны», — сказал он.

Украина и Дания

• Украина стала независимой в 1991 году после распада Советского Союза.

• В 2002 году правительство Дании закрыло датское посольство в Киеве.

• В 2004 году после Оранжевой революции Дания вновь открыла посольство в Киеве.

• В 2005 году министр иностранных дел Пэр Стиг Мёллер заявил, что у Украины есть перспективы вступления в ЕС.

• В 2006 году премьер-министр Андерс Фог Расмуссен сказал, что Украина больше, чем ЕС может проглотить.

• В 2008 году страна подала заявку на получение «Плана действий по членству в НАТО», чтобы вступить в альянс, но так его и не получила.

• Соглашение об ассоциации с ЕС готовилось к подписанию в 2012-2013 годах, но потом было приостановлено Киевом, что вызвало масштабные демонстрации.

• Соглашение об ассоциации вступило в силу после смены власти в Киеве в 2014 году. В 2017 году украинцы получили безвизовый режим для непродолжительных поездок в ЕС, а Дания усилила свою поддержку.

• Нынешнее украинское правительство в долгосрочной перспективе стремится к членству в ЕС и НАТО.

Jyllands-Posten, Дания