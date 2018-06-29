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Опрос: Французы недовольны количеством мигрантов в своей стране
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Опрос: Французы недовольны количеством мигрантов в своей стране 

Российская Газета 29 июня 2018
Согласно проведенному исследованию, приблизительно 60% граждан Франции полагают, что республика принимает слишком много мигрантов.
Результаты опроса, организованного социологической службой Odoxa по заказу радиостанции France Info и газеты Le Figaro, свидетельствуют также о том, что абсолютное большинство несогласных с миграционной политикой государств поддерживают партию «Национальное объединение».
Граждане Франции в основном (73%) не возлагают надежд на Евросоюз в решении миграционного кризиса. Кроме того, более половины участников исследования пожаловались на то, что мигранты из таких стран, как Сирия и Ирак, вызывают «беспокойство и страх».
Лояльными к числу беженцев на территории Франции оказались 30% опрошенных, а 10% даже отметили недостаток мигрантов, принимаемых страной.
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