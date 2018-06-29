Опрос: Французы недовольны количеством мигрантов в своей стране 

Российская Газета: последние новости

В Солсбери у полицейского заподозрили отравление неизвестным веществом

После Brexit Лондон планирует создать зону свободной торговли с ЕС

Посольство РФ: Форин-офис так и не ответил по Глушкову и Юлии Скрипаль