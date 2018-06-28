Россияне выбирают Грецию для поездок на море

Растет число российских туристов, выбирающих для отдыха Грецию

За первые 5 месяцев 2018 года количество российских туристов, прибывающих в аэропорты Греции , увеличилось на 17,3% в годовом выражении, а в высокий сезон эта динамика может оказаться еще больше, сообщает АТОР со ссылкой на представительство Греческой Национальной туристической организации в России и СНГ.

По данным организации, за январь-май суммарный пассажиропоток из России составил почти 147 тысяч человек.

В том числе, в аэропорту Афин было в январе-мае зафиксировано 42 тысячи прибытий из России, что почти в два раза больше, чем за тот же период 2017 года, а в региональных аэропортах — свыше 104 тысяч прибытий.

По прогнозам Греческой Национальной туристической организации, в этом году количество российских туристов в Греции достигнет одного миллиона человек. Напомним, что в 2017 году Грецию посетило около 900 тысяч граждан России.