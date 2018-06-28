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Порошенко подготовил поправки о вступлении в ЕС и НАТО
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Порошенко подготовил поправки о вступлении в ЕС и НАТО 

Российская Газета 33 минуты назад
Официальный Киев в очередной раз напомнил о своем стремлении стать членом НАТО и Евросоюза. Президент Украины Петр Порошенко подготовил соответствующие конституционные поправки, которые будут представлены на рассмотрение парламенту.
"Я передам в Верховную Раду обещанную правку в преамбулу Конституции, которая закрепляет наши две стратегические цели, тесно связанные одна с другой — вступление Украины в Европейский союз и НАТО", — заявил глава украинского государства, которого цитирует ТАСС.
Впрочем, как в Североатлантическом альянсе, так и в Евросоюзе скептически оценивают шансы на присоединение Украины. На Западе хорошо осознают, что нестабильный Киев принесет с собой массу беспокойства и никаких дивидендов.
Сегодня перед НАТО и ЕС стоит важная задача — сплотить участников. Единство в Североатлантическом альянсе, к примеру, находится под угрозой из-за разногласий между США и некоторыми другими членами блока. Очевидно, что вступление Украины в НАТО только усилит состояние раздора.
Аналогичный подход к этому вопросу существует и в ЕС. Достаточно вспомнить заявления главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Он неоднократно напоминал, что Украина не имеет отношения к НАТО и ЕС.
Довольно четко позицию европейских государств в мае этого года обозначил руководитель представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли. «Это большое разочарование для наших украинских партнеров, потому что они хотели бы иметь перспективу членства в ЕС, но пока по ряду причин Евросоюз не может предложить эту перспективу», — сказал он.
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