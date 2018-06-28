Россию обсудят на саммите в Брюсселе 

Срок их действия истекает в июле. Ожидается, что обсуждение будет бурным, так как не все готовы поддержать лидеров Германии и Франции, которые настаивают на новых ограничениях.
Нагнетает обстановку и Великобритания. Тереза Мэй заявила, что Лондон продолжит противостоять «недружественным действиям Москвы». Повод, как всегда, надуманный — отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений по ситуации на Донбассе.
Участникам саммита предстоит обсудить и реальные угрозы для Евросоюза. Такие как — выход из миграционного кризиса, захлестнувшего Европу. Среди предполагаемых мер — борьба с нелегальными перевозчиками, которые помогают беженцам добираться до Европы.