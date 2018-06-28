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Ципрас заявил о готовности заключить с Берлином сделку о возвращении просителей убежища
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Ципрас заявил о готовности заключить с Берлином сделку о возвращении просителей убежища 

ТАСС 4 часа назад
ТАСС, 28 июня. Афины готовы заключить сделку с Берлином, в соответствии с которой Греция примет назад просителей убежища, покинувших ее территорию и направившихся в Германию. Об этом в среду в интервью газете Financial Times заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.
"Нас не волнует, что, возможно, к нам вернутся некоторые [соискатели статуса беженца] из Германии
", — заявил Ципрас, добавив, что так называемый Дублинский регламент (соглашение, формулирующее основные правила предоставления убежища в странах Евросоюза) является «нежизнеспособным».
"Нам необходимо найти путь в рамках международного права, который позволит разделить ношу и избежать этого несправедливого положения, в котором находятся страны первой линии, а также Германия, — считает греческий премьер. — Несправедливо, что все эти люди направляются в ФРГ, если мы считаем эту проблему общеевропейской".
По словам Ципраса, соглашение с Германией не окажет существенного эффекта на ситуацию с мигрантами в Греции, так как северную границу страны каждый месяц пересекают всего лишь от 50 до 100 просителей убежища. «Для нас это не проблема», — цитирует его Financial Times.
Ранее Ципрас заявлял, что усилия канцлера Меркель в деле преодоления миграционного кризиса являются одним из самых положительных моментов в ее политике.
Проблема противодействия нелегальной миграции привела к серьезным разногласиям в правительстве ФРГ, а также затронула ЕС в целом. Ранее баварская партия Христианско-социальный союз отвела канцлеру Ангеле Меркель две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции на европейском уровне. В противном случае председатель этой партии, глава МВД Хорст Зеехофер примет односторонние меры — он хочет значительно усилить контроль на германской границе и не пропускать мигрантов. Кроме того он предупредил главу кабмина об угрозе распада правящей коалиции, если его после этого уволят.
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