Ципрас заявил о готовности заключить с Берлином сделку о возвращении просителей убежища

"Нас не волнует, что, возможно, к нам вернутся некоторые [соискатели статуса беженца] из Германии

", — заявил Ципрас, добавив, что так называемый Дублинский регламент (соглашение, формулирующее основные правила предоставления убежища в странах Евросоюза ) является «нежизнеспособным».

"Нам необходимо найти путь в рамках международного права, который позволит разделить ношу и избежать этого несправедливого положения, в котором находятся страны первой линии, а также Германия, — считает греческий премьер. — Несправедливо, что все эти люди направляются в ФРГ, если мы считаем эту проблему общеевропейской".

По словам Ципраса, соглашение с Германией не окажет существенного эффекта на ситуацию с мигрантами в Греции, так как северную границу страны каждый месяц пересекают всего лишь от 50 до 100 просителей убежища. «Для нас это не проблема», — цитирует его Financial Times.

Ранее Ципрас заявлял, что усилия канцлера Меркель в деле преодоления миграционного кризиса являются одним из самых положительных моментов в ее политике.