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Премьер Чехии не ожидает прорыва в решении проблемы миграции на предстоящем саммите ЕС
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Премьер Чехии не ожидает прорыва в решении проблемы миграции на предстоящем саммите ЕС 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что на открывающемся в четверг в Брюсселе двухдневном саммите лидеров Евросоюза не удастся выработать совместную позицию по урегулированию нелегальной миграции. Об этом он заявил журналистам в среду вечером.
"Главам государств и правительств государств-членов Евросоюза [на предстоящем саммите] вряд ли удастся найти совместное решение миграционной проблемы", — отметил Андрей Бабиш.
Премьер Чехии выразил разочарование по поводу изменившегося подхода к решению миграционного кризиса у президента Франции Эмманюэля Макрона. Прага рассчитывала, что он будет играть роль связующего звена между государствами-членами ЕС, настаивающими на принятии принудительных механизмов распределения беженцев и отвергающих квоты.
"Ныне же президент Макрон делает заявления [по проблеме урегулирования нелегальной миграции], какие год назад делала [канцлер Германии] Меркель", — отметил Бабиш.
На прошлой неделе французский президент высказался за введение финансовых санкций для государств-членов Евросоюза, отказывающихся принимать беженцев по квотам. Чехия, как и другие страны Вишеградской группы (включает также Словакию, Венгрию и Польшу), не приемлет такой подход со стороны партнеров по ЕС и выступает против введения принудительных механизмов в организации.
Бабиш совместно с другими главами правительств стран Вишеградской группы за час до начала саммита Евросоюза встретится с Макроном. С лидером Франции они намерены обсудить позиции Парижа по вопросу нелегальной миграции и перспективам расширения Евросоюза.
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