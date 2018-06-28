Премьер Чехии не ожидает прорыва в решении проблемы миграции на предстоящем саммите ЕС

БРЮССЕЛЬ , 28 июня. / ТАСС /. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что на открывающемся в четверг в Брюсселе двухдневном саммите лидеров Евросоюза не удастся выработать совместную позицию по урегулированию нелегальной миграции. Об этом он заявил журналистам в среду вечером.

"Главам государств и правительств государств-членов Евросоюза [на предстоящем саммите] вряд ли удастся найти совместное решение миграционной проблемы", — отметил Андрей Бабиш.

Премьер Чехии выразил разочарование по поводу изменившегося подхода к решению миграционного кризиса у президента Франции Эмманюэля Макрона. Прага рассчитывала, что он будет играть роль связующего звена между государствами-членами ЕС, настаивающими на принятии принудительных механизмов распределения беженцев и отвергающих квоты.

"Ныне же президент Макрон делает заявления [по проблеме урегулирования нелегальной миграции], какие год назад делала [канцлер Германии ] Меркель", — отметил Бабиш.

Венгрию и На прошлой неделе французский президент высказался за введение финансовых санкций для государств-членов Евросоюза, отказывающихся принимать беженцев по квотам. Чехия, как и другие страны Вишеградской группы (включает также Словакию Польшу ), не приемлет такой подход со стороны партнеров по ЕС и выступает против введения принудительных механизмов в организации.

Бабиш совместно с другими главами правительств стран Вишеградской группы за час до начала саммита Евросоюза встретится с Макроном. С лидером Франции они намерены обсудить позиции Парижа по вопросу нелегальной миграции и перспективам расширения Евросоюза.