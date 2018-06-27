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Премьер Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг мигрантов в Евросоюзе
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Премьер Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг мигрантов в Евросоюзе 

РИА Новости 27 июня 2018
ТАЛЛИН, 27 июн — РИА Новости. Евросоюз должен добиваться более эффективного возврата мигрантов, заявил в среду премьер-министр Эстонии Юри Ратас накануне заседания Совета ЕС в Брюсселе, сообщила пресс-служба эстонского правительства.
Ратас в четверг и пятницу примет участие в запланированном в Брюсселе заседании Совета ЕС, в ходе которого будут обсуждаться проблемы миграции, отношения с США, вопросы обороны и безопасности, а также экономики и финансов.
По словам премьера, главной темой заседания Совета ЕС будет миграция. «Европейский союз должен и в дальнейшем сосредоточиться на своих внешних границах, сотрудничестве с третьими странами и добиваться более эффективного возврата мигрантов. Важно поддерживать те страны ЕС, на которые приходится основной наплыв мигрантов. В вопросе миграции нужно найти баланс и сохранить единство», — цитирует Ратаса пресс-служба.
Перед началом саммита премьер Эстонии вместе с коллегами из Латвии, Литвы и Польши, а также председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером подпишет политическое соглашение об объединении электросистем стран Балтии с континентальной Европой через Польшу.
Также во время заседания Совета ЕС состоится традиционная встреча лидеров Эстонии, Латвии, Литвы и трех входящих в ЕС Северных стран (Финляндии, Швеции и Дании), или Северо-Балтийской шестерки (NB6).
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