Премьер Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг мигрантов в Евросоюзе

Ратас в четверг и пятницу примет участие в запланированном в Брюсселе заседании Совета ЕС, в ходе которого будут обсуждаться проблемы миграции, отношения с США , вопросы обороны и безопасности, а также экономики и финансов.

По словам премьера, главной темой заседания Совета ЕС будет миграция. «Европейский союз должен и в дальнейшем сосредоточиться на своих внешних границах, сотрудничестве с третьими странами и добиваться более эффективного возврата мигрантов. Важно поддерживать те страны ЕС, на которые приходится основной наплыв мигрантов. В вопросе миграции нужно найти баланс и сохранить единство», — цитирует Ратаса пресс-служба.