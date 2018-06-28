Скажите уже «да» «Северному потоку — 2»

Швеция и Сколько датское правительство собирается тянуть резину с разрешением на строительство «Северного потока — 2»? Финляндия Германия уже сказали свое «да» трубопроводу, который Газпром собирается протянуть из России в Германию по дну Балтийского моря. Так что своим «нет» мы сможем лишь малость позлить Россию — только и всего. Газопровод все равно будет построен, ему лишь немного сменят трассировку.

Иметь разумные и рациональные отношения с Россией — в интересах Дании . Россия — сверхдержава во всех отношениях. Да, аннексия Крыма — это проблема. Но если бы Украина сама наводила порядок в собственном доме, ничего бы не произошло. Многое указывает на то, что крымчане действительно предпочитают жить под стабильной рукой Москвы , а не в политическом и экономическом хаосе, какой был при Киеве. Может, когда разваливался Советский Союз, далеко не все границы были проведены так, как того желали сами люди?

Дания должна всячески способствовать тому, чтобы у всей Европы были прагматические отношения с Россией. Мы должны дружить, чтобы развивать торговлю и мирно сосуществовать. Может, Путин и немного перебарщивает, но ведь можно сказать, что у него есть внутриполитические причины держать Россию в узде. Раз с тем же Китаем мы торгуем более чем охотно, сложно понять, почему мы упрямо отторгаем Россию.

Наше членство в НАТО не обсуждается, и мы, конечно, пошлем в Прибалтику солдат, если нас об этом попросят. Не чтобы напугать русских, а чтобы успокоить прибалтов. Это хорошо понимают и Путин, и сами русские.

Так что скажите уже газопроводу «да». Все равно его построят при любых обстоятельствах.

Jyllands-Posten, Дания