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Посольство РФ выразило недовольство Британии
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Посольство России заподозрило Британию в желании вовлечь ОЗХО «в свои игры» 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Reuters
В посольстве России в Нидерландах заявили о том, что британская сторона все еще не предоставила доказательств в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в твиттере.
По словам пресс-службы посольства, "обман" стал словом дня. В заявлении подчеркивается, что Великобритания по-прежнему не предоставила убедительных доказательств своей точки зрения в связи с делом Скрипалей.
"Они (Великобритания. — Газета.Ru) втянули своих союзников в шумную кампанию против России, теперь они пытаются вовлечь ОЗХО в свои игры на 4-й специальной сессии государств-участников Конвенции по запрещению химического оружия", — говорится в посте.
Ранее сообщалось, что посольство России в Великобритании направило принцу Чарльзу письмо после его визита в Солсбери, где неизвестным нервно-паралитическим веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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