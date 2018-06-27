Ещё
Французские мясники испугались агрессивных веганов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Французские мясники попросили защиты от агрессивных веганов 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Reuters
Французская федерация мясников обратилась к правительству с просьбой о защите их магазинов от воинствующих веганов. Об этом сообщает BBC News.
Глава федерации Жан-Франсуа Гиярд (Jean-Francois Guihard) заявил, что такие нападения на их магазины являются одной из форм терроризма. «Этот ужас, который люди стремятся посеять, имеет лишь одну цель: заставить исчезнуть огромный пласт французской культуры. Веганы стремятся навязать большинству людей свой образ жизни или даже свою идеологию», — сказал он.
Французские мясники пожаловались, что из-за нападений веганов традиционная национальная кухня, в которой много блюд из мяса, находится под угрозой. Они рассказали, что за последние несколько месяцев воинствующие веганы забрызгали поддельной кровью около 15 магазинов, а также побили камнями витрины и повредили наклейками и надписями с призывами отказаться от мяса.
Вегетерианцы и веганы составляют небольшой процент от населения Франции. Согласно статистике, которую приводит BBC News, в 2016 году около 3 процентов французов считали себя вегетерианцами.
В конце мая стало известно, что с подобными угрозами от вегетерианцев сталкивались и английские мясники. Он получал сообщения с угрозами, а также многочисленные отрицательные отзывы о своем заведении в интернете. На витрине лавки веганы оставили граффити: «Хватит убивать животных! Стань веганом!»
В феврале погрому подвергся французский ресторан La Boucherie, который специализируется на приготовлении мясных блюд. Злоумышленник оставил на стенах заведения надписи с призывом не есть мясо.
Последние новости
Кадыров попросил у Путина магистраль Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти Медведев объяснил повышение пенсионного возраста
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путевки россиян горят из-за ошибок приставов115
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными579
Украинский военный «сдал» Сенцова157
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж282
Матерщинник Шейнин отказался уходить с Первого канала822
Видео
02:22
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными
Личный счет
04:34
Оценены шансы россиян дожить до пенсии
Личный счет Социология
01:18
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж
Личный счет Статьи
00:43
Взбесившиеся строители устроили побоище в СПб
Происшествия
03:43
Известного режиссера гонят из МХТ
Общество
00:32
Жена Башарова объявила о «жутком диагнозе» сына
Шоу-бизнес
00:42
Авиапассажирка люто материлась на экипаж
Происшествия
03:14
Путевки россиян горят из-за ошибок приставов
Личный счет Путешествия
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
00:38
США конкретизировали угрозы в адрес Турции
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение