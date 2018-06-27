Французские мясники испугались агрессивных веганов

Французские мясники попросили защиты от агрессивных веганов

Французская федерация мясников обратилась к правительству с просьбой о защите их магазинов от воинствующих веганов. Об этом сообщает BBC News.

Глава федерации Жан-Франсуа Гиярд (Jean-Francois Guihard) заявил, что такие нападения на их магазины являются одной из форм терроризма. «Этот ужас, который люди стремятся посеять, имеет лишь одну цель: заставить исчезнуть огромный пласт французской культуры. Веганы стремятся навязать большинству людей свой образ жизни или даже свою идеологию», — сказал он.

Французские мясники пожаловались, что из-за нападений веганов традиционная национальная кухня, в которой много блюд из мяса, находится под угрозой. Они рассказали, что за последние несколько месяцев воинствующие веганы забрызгали поддельной кровью около 15 магазинов, а также побили камнями витрины и повредили наклейками и надписями с призывами отказаться от мяса.

Вегетерианцы и веганы составляют небольшой процент от населения Франции . Согласно статистике, которую приводит BBC News , в 2016 году около 3 процентов французов считали себя вегетерианцами.

В конце мая стало известно, что с подобными угрозами от вегетерианцев сталкивались и английские мясники. Он получал сообщения с угрозами, а также многочисленные отрицательные отзывы о своем заведении в интернете. На витрине лавки веганы оставили граффити: «Хватит убивать животных! Стань веганом!»

В феврале погрому подвергся французский ресторан La Boucherie, который специализируется на приготовлении мясных блюд. Злоумышленник оставил на стенах заведения надписи с призывом не есть мясо.