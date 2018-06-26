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В ЕС пожаловались на отдаление Турции
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В Евросоюзе пожаловались на отдаление Турции 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Совет Евросоюза заявил, что Турция отдаляется от ЕС, а переговоры о вхождении в его состав практически приостановлены. Европейский союз также обеспокоен ситуацией с верховенством закона в стране и соблюдением фундаментальных прав.
Турция отдаляется от Европейского союза. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС после заседания во вторник.
"Совет отмечает, что Турция отдаляется от Евросоюза. Переговоры о членстве Турции практически в тупике, и невозможно рассмотреть открытие или закрытие новых глав", — говорится в документе.
Евросоюз также выразил обеспокоенность ситуацией с верховенством закона и соблюдением фундаментальных прав в Турции.
"Совет особенно обеспокоен из-за продолжающегося и глубоко тревожного отступления от верховенства закона и фундаментальных прав, включая свободу выражения", — говорится в заявлении.
В то же время ЕС продолжит оказывать Анкаре финансовую и техническую помощь для борьбы с миграционным кризисом, захлестнувшим общество три года назад. Сотрудничество в этой сфере будет усиливаться.
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