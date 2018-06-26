В ЕС пожаловались на отдаление Турции

В Евросоюзе пожаловались на отдаление Турции

Совет Евросоюза заявил, что Турция отдаляется от ЕС , а переговоры о вхождении в его состав практически приостановлены. Европейский союз также обеспокоен ситуацией с верховенством закона в стране и соблюдением фундаментальных прав.

Турция отдаляется от Европейского союза. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС после заседания во вторник.

"Совет отмечает, что Турция отдаляется от Евросоюза. Переговоры о членстве Турции практически в тупике, и невозможно рассмотреть открытие или закрытие новых глав", — говорится в документе.

Евросоюз также выразил обеспокоенность ситуацией с верховенством закона и соблюдением фундаментальных прав в Турции.

"Совет особенно обеспокоен из-за продолжающегося и глубоко тревожного отступления от верховенства закона и фундаментальных прав, включая свободу выражения", — говорится в заявлении.