Елизавета II одобрила билль о Brexit

Эксперты уже назвали этот закон одним из самых конституционно значимых актов в истории британского законодательства. После Brexit он отменит закон о Европейских сообществах 1972 года, который распространяет действие европейского законодательства на территорию Соединенного Королевства. Если страна вышла бы из ЕС в марте 2019 года, как это запланировано, а билль об отмене не вступил бы в силу, это привело бы к юридическому хаосу — европейские нормы технически продолжали бы применяться в Великобритании.

Принятие законопроекта стало возможным после того, как на прошлой неделе Палата общин отвергла поправку в билль, предоставляющую законодательному органу Соединенного Королевства право голоса по финальной сделке о Brexit. Это было сделано после того, как правительство перед лицом грозившего ему поражения при голосовании допустило возможность наделения законодателей правом вносить изменения в итоговый текст соглашения. После этого в этот же день верхняя палата парламента, Палата лордов, одобрила законопроект в том виде, в котором он вернулся к ним из нижней палаты, отказавшись вносить новые поправки.