«Трамп даёт Европе шанс стать сильнее»

Глава минфина Франции: Трамп предоставляет Европе исторический шанс стать сильнее

Трамп "дает нам повод для объединения и исторический шанс стать сильнее", отметил Ле Мэр.

Предложение Парижа о создании бюджета еврозоны, который может появиться в 2021 году, согласовали на минувшей неделе президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель . "Данное соглашение — это лучшее, чего мы можем добиться в нынешней политической и экономической ситуации, — сказал Ле Мэр. — Оно отражает твердость убеждений Меркель и Макрона".

По замыслу Берлина и Парижа, создание бюджета зоны евро, отдельного от бюджета ЕС , должно стать частью широкой реформы европейского монетарного союза, а также дать сообществу дополнительные финансовые инструменты для стимулирования экономического роста и предупреждения кризисов.

При этом странам зоны евро, вступающим в рецессию, будет разрешено уменьшить взносы в общий бюджет, уточнил министр.