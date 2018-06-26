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«Трамп даёт Европе шанс стать сильнее»
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Глава минфина Франции: Трамп предоставляет Европе исторический шанс стать сильнее 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Ключевые договоренности между Парижем и Берлином, в том числе по бюджету еврозоны, являются исключительно важными в то время, когда президент США Дональд Трамп пытается "ослабить Европу". Такую точку зрения высказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью газете Financial Times, выдержки из которого издание приводит во вторник.
Трамп "дает нам повод для объединения и исторический шанс стать сильнее", отметил Ле Мэр.
Предложение Парижа о создании бюджета еврозоны, который может появиться в 2021 году, согласовали на минувшей неделе президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. "Данное соглашение — это лучшее, чего мы можем добиться в нынешней политической и экономической ситуации, — сказал Ле Мэр. — Оно отражает твердость убеждений Меркель и Макрона".
По замыслу Берлина и Парижа, создание бюджета зоны евро, отдельного от бюджета ЕС, должно стать частью широкой реформы европейского монетарного союза, а также дать сообществу дополнительные финансовые инструменты для стимулирования экономического роста и предупреждения кризисов.
При этом странам зоны евро, вступающим в рецессию, будет разрешено уменьшить взносы в общий бюджет, уточнил министр.
"Это позволит странам продолжать инвестировать в инновации и исследования — те сферы, расходы на которые сокращаются в первую очередь в случае экономического спада, но которые позволяют в то же время быстрее выходить из него", — подчеркнул Ле Мэр.
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