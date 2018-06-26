Европа может остаться без российского ТВ 

Литовские власти предложили запретить трансляцию российских телеканалов на территории всех стран Евросоюза. С такой инициативой выступил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. По его словам, речь идёт в первую очередь о пропагандистских каналах, которые должны быть недоступны для европейских зрителей, цитирует министра ТАСС. Линкявичюс также заявил о постоянных нарушениях в России прав человека и призвал членов ЕС поддержать российскую оппозицию.
В январе этого года ограничение на вещание российских каналов ввела Молдавия. В парламенте республики пояснили, что инициатива направлена на защиту государства от возможных попыток дезинформации или манипуляции из-за рубежа с помощью СМИ.