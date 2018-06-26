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МИД Литвы призвал ограничить российское телевещание на территории ЕС
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МИД Литвы призвал ограничить российское телевещание на территории ЕС 

РИА Новости 26 июня 2018
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 26 июн — РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Евросоюз сделать российские телеканалы недоступными для европейского зрителя, сообщает Sputnik Литва.
В Люксембурге на встрече глав МИД стран Европейского союза министр литовского внешнеполитического ведомства назвал российское телевидение «пропагандистским» и призвал ЕС устранить «слабые места».
"Прежде всего, мы должны устранить наши слабые места — перекрыть путь пропагандистским телеканалам России, которые транслируются из некоторых стран — членов ЕС, используя бреши в нашей европейской правовой базе", — заявил Линкявичюс.
По словам министра, в России также якобы нарушаются права человека. В этой связи он призвал членов ЕС поддержать российскую оппозицию. Линкявичюс заявил, что Евросоюзу необходимо применить «список Магнитского» на общеевропейском уровне.
Литва ранее приняла собственный «список Магнитского», в который включены российские граждане, которых Вильнюс не пускает в республику по политическим причинам.
Ранее литовский регулятор телевизионного контента ограничил на территории республики доступ к шести сайтам, транслирующим российские телевизионные программы.
Также в Литве на год запретили вещание российского телеканала «РТР-Планета», который зарегистрирован в Швеции, и других его версий — «Россия РТР» и Rossija RTR. Канал обвинили в разжигании войны и этнической ненависти.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прибалтийские республики придерживаются курса на ущемление прав российских СМИ, который направлен на нарушение интересов русскоязычного населения.
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